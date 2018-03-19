"Miss Me?": Изображение улыбающегося Путина спроецировали на здание МИД Британии

Активисты устроили световой перфоманс на фасаде здания британского МИД в Лондоне, спроецировав на него изображение Владимира Путина. Российский лидер улыбается, а рядом подпись "Miss me?" ("Скучали по мне?").
Видео, на котором запечатлен перформанс на здании МИД, разместила в Сети арт-группа Philosoraptor.
Российская арт-группа Philosoraptors устроила перфоманс на фасаде лондонского здания Форин-офис - МИД Великобритании. Активисты создали на здании световую проекцию с улыбающимся портретом президента России. Рядом с ней на здании появилась надпись "Miss me?" ("Скучали по мне?"). pic.twitter.com/U481VOffBK— Резидент ☭ (@KrResident) 19 марта 2018 г.
По данным RT, активисты таким образом призвали всех уважать выбор народа России.
Видео снято в ночь на 19 марта, когда стали известны предварительные результаты голосования на выборах президента России.