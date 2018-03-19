"Miss Me?": Изображение улыбающегося Путина спроецировали на здание МИД Британии

Активисты устроили световой перфоманс на фасаде здания британского МИД в Лондоне, спроецировав на него изображение Владимира Путина. Российский лидер улыбается, а рядом подпись "Miss me?" ("Скучали по мне?").



Видео, на котором запечатлен перформанс на здании МИД, разместила в Сети арт-группа Philosoraptor.