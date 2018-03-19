Президент РФ Владимир Путин проведет 20 марта совещание о перспективах развития гражданской микроэлектроники, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Отмечается, что в совещании примут участие представители правительства РФ и производителей микроэлектроники.

"Микроэлектроника является одним из ключевых секторов промышленности, развитие которой в значительной степени определяет уровень инновационного и социального развития государства, конкурентоспособность экономики", - говорится в сообщении.