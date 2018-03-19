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В Зауралье избирком посчитал все 100% голосов избирателей: регион попал в российский ТОП-10 по обвалу явки
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Избирательная комиссия Курганской области (2018) | Фото:Накануне.RU

По итогам выборов президента России 18 марта Курганская область попала в ТОП-10 регионов страны как регион-аутсайдер что по динамике в процентах явки, так и по динамике в абсолютной явке.
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В первом и во втором рейтинге Зауралье занимает "почетную" десятую строчку - по сравнению с выборами президента 2012 года явка избирателей уменьшилась на 3,34%, в этот раз на участки пришло на 54 тыс. 97 человек меньше.

Накануне после закрытия участков глава Зауралья Алексей Кокорин заявил, что в регионе разберутся в снижении явки, однако еще тогда были понятны причины, считают в областном избиркоме - за эти 6 лет с 2012 года из Курганской области уехало 46 тыс. 860 человек.

В начале списка регионов-аутсайдеров по явке - Республики Мордовия и Коми.

явка, снижение, ТОП, регионы(2018)|Фото:Давыдов.Индекс

Что касается проведения процедуры самих выборов, то председатель избиркома Зауралья Валерий Самокрутов сказал, что никаких серьезных нарушений в день голосования не выявлено, всего было получено 4 заявления о нарушениях. Что касается наблюдателей, то здесь ситуация обстояла немного хуже.

избирком, Зауралье, пресс-конференция, Валерий Самокрутов(2018)|Фото:Накануне.RU

"Мы в этом году допустили до работы всех наблюдателей, объявили мораторий так называемый. У нас был случай в Кургане, когда наблюдатель на выезде с комиссией по адресам вел себя вызывающе, агрессивно, но мы все люди, все понимаем, устали все. Всего в день голосования поступило 9 обращений, из которых 5 о нарушении, по мнению заявителей, избирательного законодательства и 4 обращения, на которые даны разъяснения законодательства. По 3 обращениям направлены представления в правоохранительные органы, по одному из которых вынесено постановление об отказе в возбуждении административного производства в связи с невозможностью установить виновное лицо. По 1 обращению установлено нарушение избирательного законодательства - повреждение информационного плаката в Макушино", - сообщил Самокрутов.

Валерий Самокрутов, избирком, Зауралье(2018)|Фото:Накануне.RU

Наблюдение за ходом голосования осуществляли 2 тыс. 318 наблюдателей. Из них от Сергея Бабурина - 14, от Павла Грудинина - 189, от Владимира Жириновского - 15, от Владимира Путина - 944, от Григория Явлинского - 1. От политических партий: КПРФ - 257, от ЛДПР - 43, от коммунистической партии "Коммунисты России" - 12, от субъектов общественного контроля - 843.

Тем временем избирательная комиссия региона посчитала все 100% голосов избирателей и объявила окончательные результаты выборов. В списки избирателей на момент окончания голосования было включено 704 тыс. 338 человек. В выборах приняли участие 434 тыс. 836 граждан. Явка избирателей на территории Курганской области в итоге составила 61,74%.

явка, Зауралье, выборы-2018, результат(2018)|Фото:Избирком Зауралья

Абсолютный лидер голосования - Владимир Путин, его результат 318 тыс. 703 голоса - 73,3%, на втором месте Павел Грудинин - 59 тыс. 425 избирателей отдали за него свои голоса - это 13,67%. Бронзу на этих выборах в Зауралье взял Владимир Жириновский - 38 тыс. 2 человека - это 8,74% голосов. На четвертом месте - Ксения Собчак с результатом 4 тыс. 590 голосов - это 1,06%. На пятом месте - Максим Сурайкин - он набрал 3 тыс. 20 голосов избирателей - это 0,69%. На шестом месте - Сергей Бабурин, за него пришли проголосовать 2 тыс. 682 человека - это 0,62%. На седьмом месте - Григорий Явлинский, его результат 2 тыс. 313 голосов - это 0,53%. И на последнем месте - Борис Титов, за него проголосовали 2 тыс. 178 избирателей Курганской области, в процентах это 0,5%.

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19.03.2018 15:30 Мск | Курган | Михаил Белокрылов
17:30 Екб


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В Зауралье избирком посчитал все 100% голосов избирателей: регион попал в российский ТОП-10 по обвалу явки
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