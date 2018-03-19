Осужденный в Крыму украинец Балух объявил бессрочную голодовку

Осужденный в Крыму Владимир Балух, находящийся в СИЗО, объявил бессрочную голодовку. Об этом сообщает так называемая "Крымская правозащитная группа".

Таким способом Балух выразил протест против приговора. В августе 2017 года он был приговорен к 3 года и 7 месяцам колонии общего режима за незаконное хранение оружия и взрывных устройств. 1 декабря суд изменил меру пресечения на домашний арест в течение двух месяцев.

16 января суд приговорил его к трем годам и семи месяцам в колонии-поселении в рамках дела, возбужденного по ч. 2 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества). Приговор вступил в законную силу, и 19 марта Раздольненский районный суд Крыма будет выбирать Балуху меру пресечения. Балуха должны перевести в одиночную камеру СИЗО.

Напомним, что Балух не признал воссоединение Крыма с Россией и отказался от российского паспорта. На своем доме он вывесил украинский флаг и табличку "Улица героев небесной сотни, 18". Ранее его четыре раза арестовывали на срок от 3 до 10 суток. На чердаке дома были обнаружены 90 патронов и несколько тротиловых шашек.