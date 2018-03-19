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политика  |  комментариев: 4
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16.03.2018
от издателя  |  комментариев: 3


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экспертное мнение ;
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Новости
19.03.2018 15:50 Мск (17:50 Екб)
политика | В России | Крым
Осужденный в Крыму украинец Балух объявил бессрочную голодовку
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крым россия карта (2015) | Фото:

Осужденный в Крыму Владимир Балух, находящийся в СИЗО, объявил бессрочную голодовку. Об этом сообщает так называемая "Крымская правозащитная группа".

Таким способом Балух выразил протест против приговора. В августе 2017 года он был приговорен к 3 года и 7 месяцам колонии общего режима за незаконное хранение оружия и взрывных устройств. 1 декабря суд изменил меру пресечения на домашний арест в течение двух месяцев.

16 января суд приговорил его к трем годам и семи месяцам в колонии-поселении в рамках дела, возбужденного по ч. 2 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества). Приговор вступил в законную силу, и 19 марта Раздольненский районный суд Крыма будет выбирать Балуху меру пресечения. Балуха должны перевести в одиночную камеру СИЗО.

Напомним, что Балух не признал воссоединение Крыма с Россией и отказался от российского паспорта. На своем доме он вывесил украинский флаг и табличку "Улица героев небесной сотни, 18". Ранее его четыре раза арестовывали на срок от 3 до 10 суток. На чердаке дома были обнаружены 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

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19.03.2018 15:50 Мск | Евгений Чернышёв
17:50 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 04.08.2017 15:00 Мск
В Крыму за хранение оружия на 3,5 года осудили проукраинского деятеля, не признававшего воссоединение с Россией








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Осужденный в Крыму украинец Балух объявил бессрочную голодовку
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