Один из фигурантов "дела о резиденции Путина" отпущен под залог в 5 млн рублей

Предприниматель Дмитрий Родионов, являющийся фигурантом дела о хищении средств, выделенных на строительство резиденции президента РФ Владимира Путина, освобожден под залог в 5 млн руб. Об этом в Мосгорсуде сообщил адвокат еще одного фигуранта Андрей Гривцов, передает МИА "Россия сегодня".

"Буквально вчера суд освободил Родионова под залог в размере 5 миллионов рублей", - сказал защитник.

Отмечается, что сумма хищения составляет 225 млн рублей.

Как сообщало Накануне.RU, в марте прошлого года по "делу о резиденции Путина" задержали руководителя ФГУП при ФСО Андрея Каминова. В руках сотрудников центрального аппарата ФСБ и Следственного комитета (СК) оказались также экс-заместитель Каминова в ФГУП "Атэкс" Станислав Кюнер и бывший директор компании "Стройкомплект" Дмитрий Торчинский. Еще два предпринимателя - Сергей Привалов и Дмитрий Родионов - подозреваются только в мошенничестве, без участия в преступной группе.