"Завтра я пойду на работу": Павел Грудинин рассказал, останется ли в политике

Занявший второе место в выборах президента России кандидат от КПРФ Павел Грудинин рассказал о своей дальнейшей деятельности. Завтра он пойдет на работу в совхоз имени Ленина, который возглавляет, а к политике намерен вернуться лишь после анализа новых реформ выбранного президента. Об этом Павел Грудинин рассказал на сегодняшней пресс-конференции, передает корреспондент Накануне.RU.

"Я точно завтра пойду на работу директором совхоза, это 100%. А что касается политики, политическая система сейчас достаточно кислотная: выживают в ней немногие. Поэтому, мне кажется, нужно взять какие-то время, оценить то, что происходило, после этого оценить, что будет дальше. Я думаю, в ближайшее время будут реформы, от выбранного президента мы услышим что-то новое, потому что все прекрасно понимают, что в обществе есть запрос на перемены. После того, как этот запрос состоится, мы это с вами обсудим", - сообщил Павел Грудинин.

Председатель КПРФ Геннадий Зюганов добавил, что Грудинин стал "политиком не только российского, но и международного масштаба".

"Он уже тот лидер, с которым все в стране будут считаться", - заметил Зюганов.

Напомним, что после обработки 99% бюллетеней Грудинин получил второе место, за него проголосовало чуть менее 9 млн человек, что составляет 11,90%.