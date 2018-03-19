Следователи начали проверку обстоятельств ДТП на трассе "Тюмень – Ханты-Мансийск"

Установлением обстоятельств ДТП на трассе "Тюмень-Ханты-Мансийск", в результате которого погибли четверо, займутся следователи СКР.

Как сообщила Накануне.RU, старший помощник руководителя следственного управления СК России по ХМАО - Югре Алина Никифорова, организована доследственная проверка, в ходе которой будут установлены причины и детальные обстоятельства произошедшего.

По предварительным данным, сегодня на 646 км автодороги "Тюмень – Ханты-Мансийск" Нефтеюганского района столкнулись автомобили "Мицубиши Фусо Кантер", "УАЗ" и "МАН". В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и трое пассажиров "УАЗ" от полученных травм скончались на месте происшествия.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.