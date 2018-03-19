Дрыманов пожалуется Чайке на нарушения в ходе следствия по делу о взятках в СКР

Руководитель ГСУ СКР по Москве Александр Дрыманов прибыл в суд для дачи показаний по делу полковника СКР Михаила Максименко.



"Расследование дела о взятке, в которой задействованы сотрудники Следственного комитета, - это подследственность исключительно Следственного комитета", - заявил Дрыманов. По его мнению, своими действиями следствие обходит фактически два федеральных закона. "Хороший Максименко или плохой, но закон-то мы должны соблюдать, поэтому я пришел в суд, - сообщил он. - А здесь в суд приходит прокурор, который начинает из рукава доставать какие-то документы которые не имеют отношения к делу."

"Буду жаловаться Чайке и в Госдуму на нарушение процессуального законодательства в отношении всего следствия", - пообещал руководитель ГСУ СКР.

Отметим, материалы дела Дениса Никандрова рассматривали в следственном управлении ФСБ.

Дрыманов также заявил, что все процедуры в отношении него проходят незаконно, доказательств его вины нет, передает РБК. "Я работаю в системе давно. Если мы будем верить всем, кто сидит в местах заключения, то мы далеко пойдем", -сообщил Дрыманов журналистам. По его словам, проводилась очная ставка между ним и давшим показания о получении им взятки генералом Денисом Никандровым, во время которой Никандров отрицал причастность бывшего шефа. Дрыманов посетовал на то, что после того, как возникли противоречия, не провели повторную очную ставку.

Как заявлял бывший замглавы ГСУ СКР по Москве Денис Никандров, он дал взятку Дрыманову почти 10 тысяч евро, однако ФСБ не смогла возбудить дело против последнего. Как следовало из оглашенных в суде материалов, Дрыманов является спецсубъектом, преследование которого может начать только глава СКР Александр Бастрыкин.

Как сообщалось ранее, прокурор заявил, что глава следственного управления Следственного комитета РФ по Москве Александр Дрыманов, а также исполняющий обязанности его первого заместителя Денис Никандров и руководитель Следственного управления по ЦАО Александр Крамаренко "за вознаграждение" предпринимали меры к освобождению из-под стражи соратника криминального авторитета Захара Калашова (Шакро Молодой) - Андрея Кочуйкова (Итальянец).

Напомним, в середине июля 2016 года были задержаны глава УСБ СК России Михаил Максименко, его заместитель Александр Ламонов и замглавы столичного управления Денис Никандров. Их подозревают в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, задержанные потребовали взятку за освобождение из СИЗО людей криминального авторитета Шакро Молодого.

В сентябре 2017 года главу столичного управления СК допрашивали следователи, а в его кабинете и дома прошли обыски, сообщали СМИ. В СКР позднее опровергли эту информацию.