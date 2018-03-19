Набережная Исети: в Екатеринбурге подвели итоги голосования за объекты благоустройства

Муниципальная комиссия подвела итоги рейтингового голосования за проекты общественных территорий, подлежащих первоочередному благоустройству в 2018 году, сообщили Накануне.RU в мэрии Екатеринбурга. В голосовании приняли участие 122 тыс. человек.

Напомним, что голосование состоялось 18 марта, вместе с выборами президента РФ. Горожане могли проголосовать за три из четырех проектов: набережная реки Исеть (от Куйбышева до ЦПКиО или от Малышева до Куйбышева), парк Зеленая роща и сквер у здания Оперного театра.

Итоговый рейтинг выглядит следующим образом:

1. Набережная Исети от Куйбышева до ЦПКиО – 79 тыс. 946 голосов;

2. Набережная Исети от Малышева до Куйбышева – 76 тыс. 972 голоса;

3. Сквер у здания Оперного театра – 54 тыс. 482 голоса;

4. Парк Зелёная роща – 52 тыс. 873 голоса.

Напомним, что ни губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, ни уральский полпред Игорь Холманских не выбрали парк Зелёная роща.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в основном горожане голосовали за те проекты, которые расположены рядом с их домами.