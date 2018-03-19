РСТ объявила конкурс на отбор аудиторов для Фонда капремонта Пермского края

Региональная служба по тарифам Пермского края объявила конкурс по отбору аудиторской организации для проверки годовой бухгалтерской отчетности регионального Фонда капитального ремонта, сообщили Накануне.RU в пресс-службе РСТ.

Аудит проводится ежегодно, он призван обеспечить строгий контроль за расходованием средств, перечисленных собственниками в качестве взносов на капремонт.

Начальная цена контракта составляет 116 тыс. 655 руб. Договор по результатам проведения конкурса заключается не позднее, чем через шесть рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие.