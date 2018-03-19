Госдума в закрытом режиме изучит жалобы о домогательствах Слуцкого

Жалобы журналисток на домогательства со стороны председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого думская комиссия по этике планирует изучить на текущей неделе.

Как сообщил председатель комиссии Отари Аршба, встреча в закрытом режиме может пройти во вторник, среду или четверг.

Он добавил, что выдвинувших обвинения журналисток тоже хотят пригласить на заседание комиссии. "Есть такое у меня мнение - пригласить заявительниц, чтобы они пришли и сами рассказали. Это впервые будет в истории" - цитирует "Интерфакс Аршбу. По его словам, комиссия уже получила объяснения депутата по поводу поступивших на него жалоб: "Он дал убедительные пояснения так, как положено по протоколу".

Ранее Слуцкого в домогательствах обвинили три журналистки - корреспондент Русской службы Би-би-си Фарида Рустамова, заместитель главного редактора RTVi Екатерина Котрикадзе и продюсер телеканала "Дождь" Дарья Жук.

В поддержку журналисток выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отметившая, что смогла сама разобраться в данной ситуации.