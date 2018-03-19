В Челябинскую область не пустили 127 кг норвежского лосося из Казахстана

В Челябинскую область не пустили 127 кг норвежского лосося из Республики Казахстан. Санкционную рыбу везли в Екатеринбург, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Рыбу везли без ветеринарного сертификата Таможенного союза формы №2. Кроме того, во время досмотра на коробках с рыбой была обнаружена маркировка норвежского предприятия.

В настоящий момент продукция находится на опечатанном складе. Но в ближайшее время санкционную рыбу уничтожат на Увельском утильзаводе.