Совет Федерации готовит проект заявления о нарушениях на Украине прав российских граждан при голосовании на выборах президента РФ

Совет Федерации готовит заявление в связи с недопуском российских граждан на избирательные участки Украины на выборах президента РФ. Об этом сообщил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев, передает ТАСС.

Сенаторы готовят соответствующий текст, исходя из сложившейся на Украине ситуации с "препятствованием властями Украины гражданам РФ, которые на территории этой страны были готовы проголосовать, реализовать это свое конституционное право".

Проект заявления может быть рассмотрен уже на пленарном заседании Совфеда в среду, добавил Косачев.

Как сообщало Накануне.RU, ранее в МИД РФ заявили, что считают незаконными действия украинских властей, заблокировавших доступ граждан РФ в российские загранучреждения на Украине для голосования в день выборов президента.

16 марта МВД Украины заявило, что силовики 18 марта не пустят россиян в дипломатические представительства для голосования на выборах.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, ранее Киев призвал мир не допустить выборов президента России в Крыму, а украинский президент Петр Порошенко пообещал ввести санкции против россиян, причастных к проведению выборов в Крыму.