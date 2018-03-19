Климкин предложил Великобритании трудоустроить ее дипломатов, высланных из России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил главе МИД Великобритании Борису Джонсону трудоустроить 23 высланных из России британских дипломатов. Об этом он написал в Twitter.

"Предлагаю Борису Джонсону трудоустроить 23 британских дипломатов в Киеве и восстановить работу консульской секции: украинцы будут рады снова получать британские визы быстро и не через Варшаву", - отметил Климкин.

Украинские пользователи соцсетей не оставили без внимания заявление Климкина.

"У тебя сотни тысяч людей выезжают мыть унитазы в Европе, а ты чужих дипломатов трудоустраиваешь?" - написал возмущенно Николай Иванов.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, Климкин также призвал ЕС ввести санкции против бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера за его поддержку проектов президента России Владимира Путина.