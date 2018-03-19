ПДС НПСР пока не собирается признавать выборы. КПРФ озвучит свое решение после пленума

Постоянно действующее совещание национально-патриотических сил России (ПДС НПСР) обсудит с региональными ячейками вопрос признания результатов выборов президента России 18 марта. Об этом на итоговой пресс-конференции рассказал координатор ПДС НПСР Владимир Филин, передает корреспондент Накануне.RU.

В свою очередь председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что любая организация, входящая в союз КПРФ и ПДС НПСР, в праве выработать свое отношения к выборам, КПРФ свое отношение сформирует на пленуме, который состоится в ближайшее время.

Зюганов выразил надежду, что широкая коалиция лево-патриотических сил продолжит работу в следующих избирательных кампаниях.

"На губернаторские и другие выборы пойдем широким союзом. Приглашаем всех примкнуть", - заявил Зюганов.