Чистая прибыль "Роснефти" в 2017 году выросла на 27,6%

"Роснефть" в 2017г. увеличила чистую прибыль по МСФО на 27,6% по сравнению с 2016 г.. Компания получила 222 млрд руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе. Отметим, что чистая прибыль в 2016 г. снизилась на 49%.

Выручка компании выросла на 20,6% до 6,014 трлн руб. Свободный денежный поток "Роснефти" в 2017 г. снизился на 44,2% - до 245 млрд руб., капзатраты выросли на 30% - до 922 млрд руб.

Добыча жидких углеводородов выросла в 2017 г. увеличилась на 7,3%, до 225,5 млн т. Среднесуточный объем производства повысился на 7,6%, говорится в сообщении "Роснефти".