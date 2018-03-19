АО "Транснефть – Сибирь" провело экомониторинг воспроизводства биоресурсов реки Таз

АО "Транснефть – Сибирь" выполнило комплекс работ по экологическому мониторингу и анализу естественного цикла воспроизводства водных биоресурсов акватории реки Таз в месте пересечения с магистральным нефтепроводом Заполярье – Пурпе (Ямало-Ненецкий АО).

Исследования проводились в рамках мероприятий по рационализации природопользования в рамках Года экологии Российской Федерации в 2017 году.

На подводном переходе магистрали через р. Таз было обследовано 20,5 кв. км пойменной части и акватории реки. В том числе, был произведен сбор ихтиологического, гидробиологического и гидрохимического материала (вода, донные отложения) в период нереста весенненерестующих видов рыб и во время нерестовой миграции осенненерестующих видов рыб. Всего было отобрано и исследовано 589 проб. В рамках исследования была выполнена оценка экологического состояния р.Таз, проведены эхолотные съёмки по учёту численности рыб в районе прохождения нефтепровода по пойменной системе и в русле реки.

Среди возможных негативных факторов воздействия от строительства и начавшейся эксплуатации нефтепровода принимались во внимание физические эффекты, исходящие непосредственно от труб, нарушение почвенно-растительного покрова и рельефа. Из физических факторов рассматривались электрическое поле антикоррозийной защиты и акустические проявления труб.

В ходе мониторинга было определено, что напряженность электрополя постоянного тока слабая – не выше 5 мВ/м, что многократно ниже известных значений воздействия на ихтиофауну. Измерения звуковых эффектов труб показали, что они не выделяются среди естественных шумов водной среды, тем самым не оказывают влияния на гидробионты. Кроме того, выявлено, что химический состав воды над нефтепроводом и вне его практически одинаков.

Гидробиологические показатели качества водной среды по фитопланктону, зоопланктону, зообентосу не выявили негативного влияния трубопровода, Количественные показатели гидробионтов также не подтверждают отрицательного влияния. Биологические показатели, видовое распределение, промысловые уловы ихтиофауны в месте подводного перехода нефтепровода в 2017 году не отличались от ее состояния и промысла в предыдущие годы.