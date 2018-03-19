В Югре следователи проверят информацию "честного гаишника" о том, что инспекторы отпустили без протокола водителя-наркомана

Следователи проверят факты, изложенные в обращении сотрудника ГИБДД из Сургута Сергея Иванова, который обвинил сотрудников ДПС о том, что они якобы не стали задерживать водителя, управлявшего автомобилем "под кайфом", сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

Ход процессуальной проверки контролирует лично глава управления Анвар Ахмедзянов.

Напомним, в своем обращении Иванов рассказал, что 15 марта ехавшая по сургутской дороге "ВАЗ-2114" выехал на "встречку", а после врезался в сугроб. Водитель машины якобы был под действием наркотиков, а прибывшие на место сотрудники ДПС отпустили сургутянина.