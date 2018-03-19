В Югре следователи проверят информацию "честного гаишника" о том, что инспекторы отпустили без протокола водителя-наркомана

в этот день
19.03.18
15:50
В Екб.17:50
Госдума в закрытом режиме изучит жалобы о домогательствах Слуцкого
На Средний Урал летит глава Совбеза Николай Патрушев
На трассе Кургань-Тюмень ветер снес автобус в кювет. ФОТО
Главное
Грудинин ответил Дудю про усы

Тема дня
Итоги выборов-2018: "внешнее" сплочение на фоне "внутреннего" недовольства Эксперты полагают, что финалист президентской гонки был известен по прогнозам социологов заранее, вопрос был в том, как распределятся места во втором эшелоне и насколько высокой будет явка. Собчак потеряла часть голосов из-за своего заявления о создании партии. Жириновский – удержал привычное количество проголосовавших, а вот Грудинин получил поддержку от россиян в два раза большую, чем электоральный ветеран Владимир Вольфович.
18.03.2018
политика  |  комментариев: 4
Аналитика
Вся аналитика

Повышение пенсионного возраста – задача власти на шестилетку? Повышения пенсионного возраста не избежать. Такой вывод напрашивается из последних заявлений представителей кабинета министров. Но если такую задачу российская власть ставит перед собой на ближайший президентский срок, то большим разочарованием окажется, что никакие проблемы этим не решить. Об этом в интервью Накануне.RU рассказал социолог Борис Кагарлицкий.
16.03.2018
от издателя  |  комментариев: 3


ЛДПР уже не будет прежней "ЛДПР – это партия ярко выраженного вождистского, лидерского типа. Поэтому понятное дело, что перспективы партии во многом завязаны на перспективах ее лидера. Для Жириновского это, естественно, последнее участие в кампании, скорее всего, даже в парламентской кампании 2021 года он не будет принимать участия..."
19.03.2018
политика ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
В Николаеве найден застреленным "герой АТО"
Минобороны наказало виновных в инциденте со Знаменем Победы на параде в Волгограде
США ввели новые санкции в отношении россиян
Православные активисты пытаются препятствовать отпеванию Олега Табакова
В Кургане горел супермаркет "Метрополис"
"Не могу поступаться принципами!" 30 лет смелой попытке предотвратить распад СССР
"А зачем вам Ельцин-центр?": комик Руслан Белый пошутил про Екатеринбург
Шевченко: Потасовка на прошедших дебатах - спланированная провокация властей
Голосование
За кого Вы проголосовали на выборах президента РФ?

Сергей Бабурин

Павел Грудинин

Владимир Жириновский

Владимир Путин

Ксения Собчак

Максим Сурайкин

Борис Титов

Григорий Явлинский

Испортил бюллетень

Не ходил на выборы


Результаты 473

В Югре следователи проверят информацию "честного гаишника" о том, что инспекторы отпустили без протокола водителя-наркомана
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

ГИБДД Сургут Сергей Иванов (2018) | Фото: youtube.com, Сергей Иванов

Следователи проверят факты, изложенные в обращении сотрудника ГИБДД из Сургута Сергея Иванова, который обвинил сотрудников ДПС о том, что они якобы не стали задерживать водителя, управлявшего автомобилем "под кайфом", сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.
Читайте также:

Ход процессуальной проверки контролирует лично глава управления Анвар Ахмедзянов.

Напомним, в своем обращении Иванов рассказал, что 15 марта ехавшая по сургутской дороге "ВАЗ-2114" выехал на "встречку", а после врезался в сугроб. Водитель машины якобы был под действием наркотиков, а прибывшие на место сотрудники ДПС отпустили сургутянина.

Другие новости по темам: Сергей Иванов, Сургут, машина, опьянение, наркотики
19.03.2018 14:35 Мск | Сургут | Михаил Лукашкин
16:35 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 19.03.2018 12:34 Мск
"Второй честный гаишник" Югры обвинил сотрудников ДПС в том, что они отпустили водителя, который управлял машиной "под кайфом"








Добавить комментарий:

В Югре следователи проверят информацию "честного гаишника" о том, что инспекторы отпустили без протокола водителя-наркомана
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+