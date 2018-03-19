Ветром оборвало провода. Тысячи жителей Зауралья остались без света

Из-за сильного ветра жители сразу нескольких районов региона остались без света из-за обрыва линий электропередач.

Сейчас работы по устранению аварии на электросетях в Далматовском, Шадринском, Лебяжьевском, Притобольном, Кетовском, Шатровском, Каргапольском и Белозерском районах, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона.

"Все социально значимые объекты подключены к электроэнергии собственными резервными генераторами. В поселке Светлый Дол Белозерского района школа и котельная подключены к дизельному генератору "СУЭНКО". В устранении аварии участвует 81 бригада, 238 человек 89 единиц техники. Ситуация находится на постоянном контроле", - сообщил директор департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области Александр Константинов.

На 14.00 19 марта без электроэнергии оставалось 10 тыс. 16 жителей Зауралья.