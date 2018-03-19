ФАС России выдала предостережение "Сургутнефтегазу" из-за экспорта бензина

ФАС России направила в адрес "Сургутнефтегаза" предостережение из-за снижения компанией объемов продажи бензина на внутреннем рынке.

"Сургутнефтегаз" принял на себя обязательства по производству светлых нефтепродуктов в объеме, составляющем не менее 20% от объема добытой нефти и их поставку на внутренний рынок РФ. ФАС установила, что доля объема производства и реализации "Сургутнефтегазом" светлых нефтепродуктов от объема добытой нефти составила 16%, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства. Следовательно, компания не исполняет принятые на себя обязательства по соглашению.

По данным СПбМТСБ, в феврале 2018 г. по сравнению к январю 2018 г. "Сургутнефтегаз" снизил объемы реализации автомобильных бензинов на биржевых торгах на 13%. В тоже самое время компания провела тендер по реализации автомобильных бензинов класса Евро-5 производства ООО "ПО "Киришинефтеоргсинтез" на экспорт в апреле-июне 2018 г. с правом приобретения от 90 до 160 тыс. тонн в месяц для поставки на базисе Fob порт Усть-Луги.

"Следует отметить, что период исполнения экспортного контракта характеризуется повышенным спросом на нефтепродукты из-за проведения посевных работ и одновременным снижением объема их производства в результате плановых ремонтов НПЗ", - сообщили в ФАС.

Динамика реализации топлива на внутреннем рынке оказывает существенное влияние на баланс спроса и предложения, а также на формирование цен на нефтепродукты, отмечают в ведомстве.

По мнению ФАС России, реализация "Сургутнефтегазом" автомобильных бензинов на экспорт при одновременном неудовлетворении спроса на товар на внутреннем рынке может привести к созданию дискриминационных условий, при которых хозяйствующие субъекты-резиденты поставлены в неравное положение по сравнению с нерезидентами, а также к необоснованному отказу либо уклонению от заключения договора поставки, в том числе на организованных торгах, а также к созданию дисбаланса спроса и предложения и увеличению цены товара на внутреннем рынке РФ.