Грудинин ответил Дудю про усы

Кандидат на выборах президента от КПРФ Павел Грудинин рассказал, что станет с его усами после выборов. Как передает корреспондент Накануне.RU, на итоговой пресс-конференции КПРФ Грудинин пообещал сбрить усы, только если журналист Юрий Дудь признает, что выборы прошли честно.

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"Мы с Юрием Дудем встретимся, как только он скажет на камеру, что выборы честные, я побреюсь", - заявил Грудинин.

Напомним, что в ходе интервью Павел Грудинин пообещал журналисту Юрию Дудю сбрить усы, если он получит менее 15% голосов избирателей на выборах президента 18 марта. После обработки 99% бюллетеней Грудинин получил второе место, за него проголосовало чуть менее 9 млн человек, что составляет 11,90%. Сегодня, 19 марта, журналист Дудь напомнил кандидату от КПРФ о споре, выложив на своей страничке в соцсети фотографию бритвы.