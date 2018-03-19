Сургут побил собственный рекорд явки на выборы: В голосовании приняли участие более 174 тысяч местных жителей

Почти 65 процентов сургутян вчера пришли на избирательные участки. Вопреки пессимистичным прогнозам явка в городе превысила показатели 2012 года на 7 процентов.

Организацию и ход выборов президента России в крупнейшем югорском муниципалитете вчера лично оценила лава региона Наталья Комарова. Вместе с сургутским мэром Вадимом Шуваловым она посетила один из избирательных участков, работавших шести утра для удобства нефтяников-вахтовиков. К середине дня явка на участке превысила 50 процентов.

Как сообщили в пресс-службе губернатора, Наталья Комарова пообщалась с избирателями и отметила хорошую организацию голосования в Сургуте:

"Буду опираться на мнение людей. Насколько я понимаю, они довольны тем, как организована работа на избирательных участках. По крайней мере, никто не пожаловался".

Столь высокую активность сургутского электората, который обычно довольно вяло проявляет себя в голосовании, приписывают новой команде администрации, сумевшей мобилизовать горожан. Вадим Шувалов отметил приподнятое настроение горожан, пришедших на избирательные участки и поблагодарил всех за активное участие в выборах президента:

"Я рад этим цифрам. Сургутяне выполнили гражданский долг, показали хороший результат и доказали, что не равнодушны к тому, каким будет наше общее будущее!".

Голосование в экономической столице Югре прошло в штатном режиме. 123 избирательных участка были подготовлены с точки зрения безопасности, а также доступности для граждан с ограниченными возможностями здоровья. По словам председателя Территориальной избирательной комиссии Сургута Светланы Гараниной, участковые избирательные комиссии не получили замечания:

"Безусловно, рекорд побит. Процент очень хороший, как и хорошая активность избирателей на всех избирательных участках", - отметила Светлана Гаранина.

Сургут оказался в числе лидеров среди муниципалитетов ХМАО по проценту отданных голосов за Владимира Путина - 77, 39. К слову, в 2012 году за него проголосовали лишь 63,29 процента сургутян, участвовавших в выборах. Второе место с результатом 11,09 процента по городу – у кандидата от "КПРФ" Павла Грудинина, третий результат – у лидера "ЛДПР" Владимира Жириновского, который набрал 6,2 процента голосов.