Грудинин: Я убежден, что нынешний президент победил

Кандидат от КПРФ Павел Грудинин признал победу Владимира Путина. Об этом он сообщил на итоговой пресс-конференции КПРФ.

"Я убежден, что нынешний президент победил. Я убежден, что эта победа была. Но то, что сделано чиновниками во время гонки - это были грязные выборы", - заявил Грудинин

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что на президентских выборах в 2018 году нет побежденных.

"Праздновать нет никаких оснований у победителей, а побеждённых фактически нет", - заявил Зюганов в ходе пресс-конференции по итогам выборов. Он напомнил о экономическом положении страны и высказал предположение, что действующее правительство не сможет вывести страну из кризиса.

Зюганов также отметил, что на подмосковных избирательных участках в районе "Совхоза имени Ленина" кандидат от КПРФ Грудинин победил Путина. Зюганов также отметил, что от 20 до 27% Грудинин набрал в дальневосточных и сибирских вузах.

"В выборах участвовали только две реальные партии. Это КПРФ и ЛДПР. Я несогласен с многими позициями ЛДПР, но это старейшая партия со своими позициями", - неожиданно вступился за коллег Зюганов.