На шахте УГМК в Оренбургской области третье ЧП за месяц: рабочие упали с высоты

Подвесная конструкция обрушилась в шахте на Гайском горно-обогатительном комбинате в Оренбургской области, пострадали рабочие.

"Там сорвался проходнический полок, и эти двое людей улетели вниз [в ствол шахты]", - сказал ТАСС источник в экстренных службах региона, добавив, что рабочие упали с высоты около 100 м.

ЧП произошло утром в понедельник, 19 марта. В результате обрушения пострадали двое шахтеров, в настоящее время они находятся в реанимации центральной районной больницы. Медики оценивают их состояние как стабильное тяжелое. Решается вопрос об эвакуации пострадавших из Гайской ЦРБ в одну из больниц Оренбурга.

Следователи начали проверку по факту инцидента. В настоящее время шахта работает в штатном режиме, эвакуация персонала не производилась. Ростехнадзор также организовал проверку и расценивает случившееся как групповой несчастный случай.

Гайский ГОК - градообразующее предприятие города Гай Оренбургской области, основанное в 1959 году, входит в дивизион цветной металлургии Уральской горно-металлургической компании (УГМК).

Это уже третий инцидент на предприятии в марте текущего года. 6 марта там произошла нештатная ситуация, связанная с отключением электричества, никто не пострадал, все горняки были эвакуированы. 15 марта на шахте возникло возгорание погрузочно-доставочной машины, тогда также никто не пострадал, однако персонал также был эвакуирован.