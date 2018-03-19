Носов поздравил Путина с победой на выборах президента России и поблагодарил тагильчан

Глава Нижнего Тагила Сергей Носов поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России и поблагодарил тагильчан за проявленную гражданскую позицию.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, мэр отметил, что прошедшие 18 марта выборы были максимально чистыми и прозрачными за всю историю демократической России, а Нижний Тагил стал одним из многих городов, где активно поддержали Владимира Путина.

"Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в организации выборов, обеспечивал порядок и безопасность, и, конечно, жителей города, не побоявшихся плохой погоды. Безоговорочная победа действующего президента говорит о том, что наш народ разделяет внутреннюю и внешнюю политику главы государства и готов двигаться дальше. В первые часы после того, как стало ясно, что большая часть электората его поддержала, Владимир Путин сказал, что мы можем сделать мощный рывок в развитии, в том числе и социально-экономическом. Однако ставку надо делать не на клановые или корпоративные интересы, а развивать общенациональную идею, которая подразумевает рост благосостояния людей", - сказал Сергей Носов.

По мнению главы города, данный постулат хорошо вписывается в ту концепцию развития Нижнего Тагила, которая постоянно пополняется новыми проектами и расширяется с каждым годом.

"Мы готовы совершить рывок вперед, но надо консолидировать силы и поверить в то, что мы можем это сделать", - подчеркнул мэр.

Среди самых главных для города вопросов, которые необходимо решать уже сегодня, Сергей Носов назвал проблемы экологии, развития спорта, культуры, совершенствование системы здравоохранения и образования.

Напомним, ранее в Нижнем Тагиле подвели предварительные итоги выборов президента. Владимир Путин набрал более 75% голосов.