Губернатор Югры Наталья Комарова поздравила Владимира Путина с победой на выборах

Губернатор Югры Наталья Комарова направила телеграмму президенту РФ Владимиру Путину, в которой поздравила его с победой на выборах.

"Уважаемый Владимир Владимирович, поздравляю Вас с победой на выборах. То, о чем Вы думаете, те решения, которые Вы принимаете, совпадают с чаяниями моих земляков. Мы сплочены, работаем, готовы идти вперед. Мы одна команда. Мы не подведем Вас, Родину", - говорится в телеграмме.

Напомним, по предварительным итогам, на выборах проголосовали 788 тыс. 847 югорчан, что составляет 69,74% от числа избирателей.

Активнее всего голосовали жители сельских районов - Нефтеюганского – 88,60%, Белоярского – 87,39% и Нижневартовского – 84,18%. Среди городских округов лидером явки стали Ханты-Мансийск – 80,02%, Югорск – 79,55% и Покачи – 73,07%.

По данным на 19 марта, Владимира Путина поддержали 601 тыс. 306 человек (76,23%).

Отметим, что на выборах в 2012 г. Владимир Путин получил голоса 469,8 тыс. югорчан. Явка составила 64,04%.