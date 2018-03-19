"Мы выступили единой командой!" Наталья Комарова прокомментировала итоги выборов в Югре

Губернатор Югры Наталья Комарова поблагодарила жителей округа за активную позицию и прокомментировала итоги прошедших выборов президента РФ, передает корреспондент Накануне.RU.

"18 марта 2018 года 789 022 югорчан выбрали президента нашей страны. Из активности жителей автономного округа, которая превышает результаты последних выборов более чем на 5% следует, что, несмотря на внешние угрозы, мы поддерживаем выбранный Владимиром Владимировичем Путиным курс на сильную Россию. На нас, югорчан, можно положиться. Члены избирательных комиссий, руководители, специалисты органов местного самоуправления, коллективы предприятий, организаций, учреждений, сотрудники правоохранительных органов, социальных служб, общественных организаций, волонтеры и наблюдатели работали на избирательных участках, охраняли, обеспечивали порядок во время проведения выборов. Уважаемые земляки, мы выступили единой командой! Стабильности и процветания нашей России", - говорится в обращении губернатора к югорчанам.

Ранее губернатор направила президенту поздравительную телеграмму.

Напомним, по предварительным итогам, на выборах проголосовали 788 тыс. 847 югорчан, что составляет 69,74% от числа избирателей.

Активнее всего голосовали жители сельских районов - Нефтеюганского – 88,60%, Белоярского – 87,39% и Нижневартовского – 84,18%. Среди городских округов лидером явки стали Ханты-Мансийск – 80,02%, Югорск – 79,55% и Покачи – 73,07%.

По данным на 19 марта, Владимира Путина поддержали 601 тыс. 306 человек (76,23%).

Отметим, что на выборах в 2012 г. Владимир Путин получил голоса 469,8 тыс. югорчан. Явка составила 64,04%.