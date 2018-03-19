В Тюменской области бухгалтер обокрала две компании на 4 миллиона

Ушло в суд дело бывшего бухгалтера садоводческого некоммерческого товарищества "Источник" и управляющей компании "Домсервис". Ей вменяют многомиллионное хищение чужого имущества, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

18 мая 2013 г. тюменка начала воровать у "Источника", где работала бухгалтером. До 1 апреля 2015 г. она присвоила более 1 млн руб. Аферистка забирала себе деньги, которые сдавали члены товарищества. С января 2016 г. преступница устроилась главбухом в "Домсервис". По версии следствия, с апреля 2016 по май 2017 гг. она похитила 3 млн руб. Для возмещения ущерба арестованы машина, дом и земля обвиняемой. Дело ушло в суд.

Отметим, за 10 дней до первого преступления экс-бухгалтер получила "условку" за аналогичное преступление.