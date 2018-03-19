Борис Дубровский: Южноуральцы продемонстрировали политическую зрелость и искренний интерес к избирательному процессу

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский считает, что уровень явки и предварительные результаты голосования показали политическую зрелость южноуральцев и искренний интерес к избирательному процессу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Читайте также: Центризбирком подвел предварительные итоги выборов президента РФ

"Об этом говорит факт более высокой явки, чем на выборах 2012 года. Напомню, тогда процент участия в выборах по региону составлял 62,8 процента; в это раз в выборах приняли участие более 66 процентов зарегистрированных избирателей. Существенно (на 8%) выросла поддержка южноуральскими избирателями области Владимира Владимировича Путина, а значит – и всей политики развития и укрепления российского государства", - считает глава области.

Лидерами по явке оказались: Нагайбакский - 80,56%, Октябрьский – 76,90%, Пластовский - 75,11%, Уйский – 74,72%, Увельский - 73,90% районы.

В антирейтинг по явке вошли: Брединский район – 58,66%, Локомотивный городской округ - 60,08%, Карталинский район - 60,42%, Златоустовский городской округ - 61,02% и Миасский городской округ - 62,20%.

По словам Сергея Обертаса, на "горячую" линию облизбиркома поступило более 100 обращений, 15 нарушений – на карту обращений национального мониторинга. Однако все они не подтвердились.

Напомним, Владимир Путин набрал в Челябинской области 73% голосов после обработки протоколов всех 2 тыс. 305 участковых избирательных комиссий. Кандидат от КПРФ Павел Грудинин занял второе место с 12,99% голосов. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на третьем месте, набирая 6,96% голосов избирателей. Кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак получила 1,79% голосов, лидер "Яблока" Григорий Явлинский - 1,23%, председатель "Партии Роста" Борис Титов - 0,93%, кандидат от "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин - 0,77% и кандидат от "Коммунистов России" Максим Сурайкин - 0,76%.

Явка в регионе оказалась выше, чем на выборах президента в 2012 году (62,79%) и составила 66,41%.