Борис Дубровский: Южноуральцы продемонстрировали политическую зрелость и искренний интерес к избирательному процессу

в этот день
19.03.18
14:14
В Екб.16:14
Путин не планирует конституционных реформ
Грудинин считает прошедшие выборы "самыми грязными на постсоветском пространстве"
На трассе Кургань-Тюмень ветер снес автобус в кювет. ФОТО
Главное
Центризбирком подвел предварительные итоги выборов президента РФ

Тема дня
ЛДПР уже не будет прежней "ЛДПР – это партия ярко выраженного вождистского, лидерского типа. Поэтому понятное дело, что перспективы партии во многом завязаны на перспективах ее лидера. Для Жириновского это, естественно, последнее участие в кампании, скорее всего, даже в парламентской кампании 2021 года он не будет принимать участие..."
19.03.2018
политика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Итоги выборов-2018: "внешнее" сплочение на фоне "внутреннего" недовольства Эксперты полагают, что финалист президентской гонки был известен по прогнозам социологов заранее, вопрос был в том, как распределятся места во втором эшелоне и насколько высокой будет явка. Собчак потеряла часть голосов из-за своего заявления о создании партии. Жириновский – удержал привычное количество проголосовавших, а вот Грудинин получил поддержку от россиян в два раза большую, чем электоральный ветеран Владимир Вольфович.
18.03.2018
от издателя  |  комментариев: 1


Северная надбавка Путина В президентской гонке лишь один победитель с почти "чеченским показателем", но распределение вторых-третьих мест определяет электоральную поддержку партий в регионах. И здесь тревожные сигналы могут уловить как коммунисты, так и либерал-демократы.
19.03.2018
политика ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
В Николаеве найден застреленным "герой АТО"
Минобороны наказало виновных в инциденте со Знаменем Победы на параде в Волгограде
США ввели новые санкции в отношении россиян
Православные активисты пытаются препятствовать отпеванию Олега Табакова
В Кургане горел супермаркет "Метрополис"
"Не могу поступаться принципами!" 30 лет смелой попытке предотвратить распад СССР
"А зачем вам Ельцин-центр?": комик Руслан Белый пошутил про Екатеринбург
Шевченко: Потасовка на прошедших дебатах - спланированная провокация властей
Голосование
За кого Вы проголосовали на выборах президента РФ?

Сергей Бабурин

Павел Грудинин

Владимир Жириновский

Владимир Путин

Ксения Собчак

Максим Сурайкин

Борис Титов

Григорий Явлинский

Испортил бюллетень

Не ходил на выборы


Результаты 447



Новости
19.03.2018 13:59 Мск (15:59 Екб)
политика | Челябинская область
Борис Дубровский: Южноуральцы продемонстрировали политическую зрелость и искренний интерес к избирательному процессу
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Борис Дубровский, выборы президента-2018, голосование (2018) | Фото: gubernator74.ru

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский считает, что уровень явки и предварительные результаты голосования показали политическую зрелость южноуральцев и искренний интерес к избирательному процессу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Читайте также:

"Об этом говорит факт более высокой явки, чем на выборах 2012 года. Напомню, тогда процент участия в выборах по региону составлял 62,8 процента; в это раз в выборах приняли участие более 66 процентов зарегистрированных избирателей. Существенно (на 8%) выросла поддержка южноуральскими избирателями области Владимира Владимировича Путина, а значит – и всей политики развития и укрепления российского государства", - считает глава области.

Лидерами по явке оказались: Нагайбакский - 80,56%, Октябрьский – 76,90%, Пластовский - 75,11%, Уйский – 74,72%, Увельский - 73,90% районы.

В антирейтинг по явке вошли: Брединский район – 58,66%, Локомотивный городской округ - 60,08%, Карталинский район - 60,42%, Златоустовский городской округ - 61,02% и Миасский городской округ - 62,20%.

По словам Сергея Обертаса, на "горячую" линию облизбиркома поступило более 100 обращений, 15 нарушений – на карту обращений национального мониторинга. Однако все они не подтвердились.

Напомним, Владимир Путин набрал в Челябинской области 73% голосов после обработки протоколов всех 2 тыс. 305 участковых избирательных комиссий. Кандидат от КПРФ Павел Грудинин занял второе место с 12,99% голосов. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на третьем месте, набирая 6,96% голосов избирателей. Кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак получила 1,79% голосов, лидер "Яблока" Григорий Явлинский - 1,23%, председатель "Партии Роста" Борис Титов - 0,93%, кандидат от "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин - 0,77% и кандидат от "Коммунистов России" Максим Сурайкин - 0,76%.

Явка в регионе оказалась выше, чем на выборах президента в 2012 году (62,79%) и составила 66,41%.

Другие новости по темам: Борис Дубровский, выборы президента, явка, итоги голосования,
19.03.2018 13:59 Мск | Челябинск | информационная служба Накануне.RU
15:59 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

Борис Дубровский: Южноуральцы продемонстрировали политическую зрелость и искренний интерес к избирательному процессу
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+