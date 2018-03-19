Екатеринбургский Музей советского быта превратится в "АртПозитив"

Музей советского быта "Сделано в СССР" переезжает на новое место. Как сообщила на своей странице в Facebook директор музея Ирина Светоносова, он будет работать до конца марта по прежнему адресу ул. Сакко и Ванцетти, 40, а потом переедет в новое здание по улице Чебышева, 4.

С начала апреля музей объединит свои усилия с Антимузеем компьютеров и игр.

К тому же, помимо переезда, изменится и название. Новое пространство теперь будет называться "Фабрика "АртПозитив". Однако Ирина Светоносова отметила, что формат музея останется прежним.

"Формат моего музея с любимыми локациями и фотозонами обязательно сохранится, но добавится множество других необычных активностей. Кроме того, мы открыты к любому виду сотрудничества на благо любимого Екатеринбурга и его жителей", - сообщила директор музея.