"Ему сейчас непросто". Курганская певица написала песню про Владимира Путина

Известная курганская певица и ведущая праздничных шоу Елена Волкова написала песню про президента России Владимира Путина, ролик она опубликовала на Youtube.

Как отмечает девушка, идея по созданию этой песни пришла довольно давно.

"Эта идея сразу была реализована. Очень хотелось поддержать нашего президента! Ему сейчас очень непросто, поэтому мне захотелось, чтобы он услышал такую шуточную вещь, улыбнулся и понял, что есть те, кто его любят, в него верят и его поддерживают", - сообщила Накануне.RU Елена Волкова.

Сами курганцы в социальных сетях восприняли поступок девушки неоднозначно - многие пишут, что Волкова просто хочет привлечь к себе внимание президента страны и тем самым постараться попасть на большую сцену. Однако не мало и тех, кто поддержал певицу и пожелал ей дальнейших успехов в творчестве.

Как ранее сообщало Накануне.RU, по последним данным по итогам обработки 99,84% протоколов Владимир Путин побеждает на выборах президента с рекордным результатом в 76,6% голосов.