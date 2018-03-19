Медведев поздравил Путина с уверенной победой на выборах президента РФ

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента РФ.

"Поздравляю Владимира Путина с уверенной победой на президентских выборах!", - написал премьер на своей странице в фейсбуке.

Как сообщало Накануне.RU, ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев позвонил Владимиру Путину, чтобы поздравить с победой на президентских выборах.

Напомним, Владимир Путин по итогам обработки 99,84% протоколов побеждает на выборах президента РФ с рекордным результатом в 76,6% голосов. За него отдали свои голоса более 56,2 миллиона граждан.