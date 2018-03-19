Житель Ленобласти зарезал катаной своего соседа, которому мешала громкая музыка

Житель Ленинградской области задержан по подозрению в убийстве своего соседа из-за громкой музыки.

Как сообщили Накануне.RU в региональном Следственном комитете, 18 марта в холле одного из блоков общежития на улице Карла Маркса в городе Кингисепп было найдено тело 31-летнего мужчины с явными признаками насильственной смерти. По подозрению в совершении преступления был задержан 37-летний сосед погибшего, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

Как удалось выяснить следователям, ночью в холле одного из блоков общежития между двумя соседями произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес несколько ударов ножом в область живота и тела своего оппонента. От полученных травм тот скончался на месте.

"По предварительным данным, мотивом совершенного преступления послужило замечание, сделанное потерпевшим о чрезмерной громкости музыки, доносившейся из комнаты подозреваемого. В ходе осмотра места происшествия следователем было изъято предполагаемое орудие преступления - нож типа катана", - уточнили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Сейчас решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения.