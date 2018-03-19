Новая Каледония проведет референдум о независимости от Франции 4 ноября 2018 года. В поддержку референдума высказали большинство депутатов конгресса региона, передает "Интерфакс" со ссылкой на радиостанцию "Эроп-1".

Так, за проведение референдума проголосовали 38 депутатов, против - 14, еще двое конгрессменов воздержались.

Референдум будет организован в рамках соглашения Нумеа, которое предполагает постепенный переход местным властям контроля за рядом сфер жизни, за исключением вопросов, связанных с обороной, безопасностью, правосудия и валюты. Оно было подписано в 1998 году.

Текст документа о референдуме был разработан движениями "Канакский социалистический фронт национального освобождения" и "Национальный союз за независимость".

На архипелаге Новая Каледония уже проходил референдум о независимости в 1998 году, однако тогда жители не поддержали инициативу политиков.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 27 октября 2017 года парламент Каталонии проголосовал за резолюцию о провозглашении независимости от Мадрида. В ответ на это в Мадриде объявили о введении прямого управления регионом и о проведении выборов.