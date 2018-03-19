Британские власти намерены обязать россиян, связанных с политикой, отчитаться о недвижимости

Члены Палаты общин парламента Великобритании призвали обязать иностранных граждан, связанных с политикой, раскрыть принадлежащее им недвижимое имущество на территории страны, а также объяснить происхождение средств на его покупку, пишет The Guardian.

Эти призывы направлены главным образом на граждан РФ и вызваны инцидентом с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

По последним оценкам, состоятельным россиянам, связанным с политикой, принадлежит британская недвижимость на сумму 1,1 млрд фунтов стерлингов ($1,53 млрд), преимущественно в Лондоне. Реальная цифра может быть значительно выше, поскольку многие объекты недвижимости приобретаются через зарегистрированные в офшорах фирмы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на издание.

"Премьер-министр должна потребовать от олигархов, которых явно можно считать влиятельными политическими лицами, объяснить в письменном виде и с предоставлением подробной документации, как они заработали свои состояния. Если ответы не будут достаточно откровенными или удовлетворительными, власти должны немедленно изъять у них активы", - заявил лидер партии либерал-демократов Великобритании Винс Кейбл.

Отметим, в прошлом году власти Великобритании постановили, что имена конечных владельцев домов на территории страны, купленных через офшорные компании, должны быть раскрыты до 2021 года. Теперь представители Лейбористской партии требуют, чтобы изменения вступили в силу ранее.

Напомним, давление на российских олигархов началось и в США. Как сообщалось, те из них, кого Минфин поместил в "кремлевский доклад", стали сталкиваться с первыми проблемами.