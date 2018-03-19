На Южном Урале в цехах бывшего винокуренного завода делали контрафактный алкоголь

Сотрудники управления ФСБ Южного Урала совместно с коллегами из полиции и Росгвардии пресекли канал сбыта контрафактного алкоголя.

Пойло делали в цехах бывшего Верхнеуральского винокуренного завода.

По предварительным данным, из незаконного оборота изъято около 32 тыс. бутылок поддельной водки, 17 тонн не разлитой спиртосодержащей продукции, акцизные марки с признаками подделки, обнаружено производственное оборудование, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФСБ России по Курганской области.

Сейчас возбуждены уголовные дела.