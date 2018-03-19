Собака растерзала жительницу Кизела

За кого Вы проголосовали на выборах президента РФ?

Сергей Бабурин



Павел Грудинин



Владимир Жириновский



Владимир Путин



Ксения Собчак



Максим Сурайкин



Борис Титов



Григорий Явлинский



Испортил бюллетень



Не ходил на выборы



