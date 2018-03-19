Суд оставил в силе приговор екатеринбуржцу, осужденному за кражу и жестокое обращение с животными, сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде.

В мае прошлого года Сергей Мурашов вышел на балкон своей квартиры и умышленно, из хулиганских побуждений, выбросил с третьего этажа щенка породы "алабай", а также котят, кролика и террариум с улитками-ахатинами.

В результате падения щенок получил травмы, несовместимые с жизнью, и несмотря на попытки ветеринаров спасти животное, умер вечером того же дня. Остальные животные при падении не пострадали, их забрали свидетели происшествия.

"19 декабря 2017 года Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал Сергея Мурашова виновным в совершении преступлений. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 2 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в суде.

Позже осужденный подал апелляционную жалобу, но суд оставил приговор без изменений.