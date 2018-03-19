Почти 388 тысяч челябинцев проголосовали за объекты благоустройства

Почти 388 тыс. челябинцев приняли участие в рейтинговом голосовании по выбору объектов благоустройства, что составило 44,4% от общего числа избирателей южноуральской столицы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

В тройке лидеров Тракторозаводский, Советский и Ленинский районы, где свой выбор сделали 71тыс., 59,8 тыс. и 56,3 тыс. жителей соответственно.

"Подсчет явки мы вели параллельно основной на выборы президента, и хочется отметить, что жители города приятно нас удивили. Сегодня мы говорим практически о 45% челябинцев, которые сделали свой выбор в пользу объектов благоустройства. А это значит, что им не все равно, что они хотят видеть наш город красивым, комфортным и процветающим", - считает первый заместитель главы Челябинска Наталья Котова.

Окончательный рейтинг территорий будет сформирован после подсчета голосов челябинцев, а муниципальную программу по благоустройству обещают обнародовать до 31 марта.