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Мини-футбольный феномен: новичок из Екатеринбурга выиграл Первую лигу и замахнулся на Высшую
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ФК &quot;Заречье&quot; (2018) | Фото: vk.com/zarechkafc

Завершилось мини-футбольное первенство Первой лиги России дивизиона Урал. Выиграть турнир удалось клубу, которому нет и трех лет, причем команда участвовала в нем впервые. Можно сказать, что выстроенная вертикаль в ФК "Заречье" (от детей до первой взрослой команды) начала давать плоды практически моментально. Пока что локальная история успеха строится практически на голом энтузиазме сопричастных, но и уже она подтверждает, что Екатеринбург недаром славится своей сильной мини-футбольной школой и традициями. Дальнейшие планы у команды амбициозные.

"Еще год назад, когда мы говорили о своих намерениях заявиться в Первую лигу первенства России, многие посмеивались, – признался Накануне.RU главный тренер ФК "Заречье" Сергей Галимов. – Один из руководителей Федерации футбола Свердловской области на полном серьезе нас отговаривал, предлагал участвовать только в первенстве города, и вот мы в дебютный сезон стали чемпионами!"

ФК "Заречье"(2018)|Фото: vk.com/zarechkafc

"Эмоции от победы просто невероятные, хочется поблагодарить всех, кто причастен: игроков, персонал, болельщиков, спонсоров проекта", – говорит Галимов.

ФК "Заречье", Александр Горюнов, Сергей Галимов(2018)|Фото: vk.com/zarechkafc

Кроме самой победы, "Заречье" было отмечено еще несколькими призами: лучшим игроком турнира признали капитана Александра Горюнова, а лучшим вратарем первенства стал Денис Полешев.

"В мае нашему клубу исполняется три года, – продолжает тренер. – За это время мы добились огромного прогресса во всех компонентах. Прошли путь от дворовой команды до победителей Первой лиги России по мини-футболу. Во многом это связано с людьми, которые у нас работают и играют, все они невероятно амбициозны. Именно амбициозность нашего руководителя Козельского Данила привлекла меня. Мы стремимся всем доказать, что можно сделать лучший клуб, начиная с нуля".

Как уверяют в ФК "Заречье", прийти на тренировки может абсолютно каждый человек, любого возраста.

"Сейчас у нас пять взрослых групп разного уровня, тренировки проходят в разных районах города, под руководством молодых и талантливых тренеров. Если вы никогда не играли в футбол, можете прийти в "Заречье-4", а если вы считаете себя хорошим игроком – можно прийти на просмотр в "Заречье-дубль" или основную команду. Все команды участвуют в турнирах, которые соответствуют их уровню", – поясняет Сергей Галимов.

ФК "Заречье"(2018)|Фото: vk.com/zarechkafc

Таким образом, между командами в клубе выстроена вертикаль: если ты проявляешь себя, то переходишь в команду рангом выше.

Примечательно, что у ФК "Заречье" есть детские группы всех возрастов, которые также тренируются в разных районах города.

"Мечтаю, чтобы однажды наш воспитанник сыграл за основную команду", – признается тренер.

В ближайших планах у первой команды – поездка на финал Первой лиги в Пермь, дальше – Нижний Новгород, где состоится всероссийский финал.

"Для этого мы сейчас активно занимаемся поиском партнеров и спонсоров. Если кто-то заинтересован в сотрудничестве, мы всегда открыты. Мы прогрессируем невероятными темпами и, думаю, являемся очень привлекательным проектом для потенциальных партнеров. В следующем сезоне собираемся заявляться в Высшую лигу России по мини-футболу и бороться там за победу. Также хотим организовать команду по большому футболу, развиваться в этом направлении и побеждать на всех фронтах", – заключил Сергей Галимов.

ФК "Заречье"(2018)|Фото: vk.com/zarechkafc

ФК "Заречье"(2018)|Фото: vk.com/zarechkafc

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19.03.2018 16:00 Мск | Екатеринбург | Давыдов Денис
18:00 Екб


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Мини-футбольный феномен: новичок из Екатеринбурга выиграл Первую лигу и замахнулся на Высшую
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