Назначены судьи на матчи сборной России по футболу с Бразилией и Францией

Назначены судьи на предстоящие контрольные матчи сборной России по футболу с Бразилией и Францией.

Как сообщили Накануне.RU в Российском футбольном союзе, на игре Россия – Бразилия будет работать судейская бригада из Беларуси во главе с Алексеем Кульбаковым. В роли его ассистентов выступят Дмитрий Жук и Олег Маслянко.

В свою очередь, на игре Россия – Франция будет работать судейская бригада из Литвы во главе с Гедиминасом Мажейкой. Его ассистентами будут Витаутас Шимкус и Витенис Казлаускас.

Напомним, игра России с Бразилией состоится 23 марта на стадионе "Лужники" в Москве, с Францией - 27 марта на стадионе "Санкт-Петербург" в одноименном городе.