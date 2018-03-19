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ЛДПР уже не будет прежней "ЛДПР – это партия ярко выраженного вождистского, лидерского типа. Поэтому понятное дело, что перспективы партии во многом завязаны на перспективах ее лидера. Для Жириновского это, естественно, последнее участие в кампании, скорее всего, даже в парламентской кампании 2021 года он не будет принимать участие..."
19.03.2018
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Итоги выборов-2018: "внешнее" сплочение на фоне "внутреннего" недовольства Эксперты полагают, что финалист президентской гонки был известен по прогнозам социологов заранее, вопрос был в том, как распределятся места во втором эшелоне и насколько высокой будет явка. Собчак потеряла часть голосов из-за своего заявления о создании партии. Жириновский – удержал привычное количество проголосовавших, а вот Грудинин получил поддержку от россиян в два раза большую, чем электоральный ветеран Владимир Вольфович.
18.03.2018
от издателя  |  комментариев: 3


Северная надбавка Путина В президентской гонке лишь один победитель с почти "чеченским показателем", но распределение вторых-третьих мест определяет электоральную поддержку партий в регионах. И здесь тревожные сигналы могут уловить как коммунисты, так и либерал-демократы.
19.03.2018
политика ;
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Новости
19.03.2018 12:55 Мск (14:55 Екб)
политика | В России
В Кремле сообщили о наличии у Путина "впечатляющего" плана по развитию страны
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Кремль (2017) | Фото: Kudago.com

У президента России Владимира Путина есть понятный и последовательный план по развитию России, заявили в Кремле.
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Как уточнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, этот план уже рамочно оформляется соответствующими поручениями.

"У президента есть абсолютно стройный, понятный, последовательный и впечатляющий план по развитию страны, о чем он и говорил в своем послании Федеральному собранию. Вы знаете, что это план, скажем так, рамочно начал оформляться с выпуском перечня поручений президента, на основе которых уже в том или ином виде будет подготовлена такая дорожная карта," - сказал Песков.

"Конечно, наличие такого плана демонстрирует полную концентрацию президента на внутрироссийских делах, на том, чтобы Россия развивалась на основе имеющегося потенциала, на основе новых возможностей, которые предстоит и которые возможно с точки зрения президента открыть", - цитирует пресс-секретаря РИА Новости.

Как сообщало Накануне.RU, Кремль опубликовал перечень поручений президента по реализации послания.

Для реализации поручений послания президента Федеральному собранию необходима сумма, эквивалентная 1,5% ВВП,заявил ранее помощник главы государства Андрей Белоусов.

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19.03.2018 12:55 Мск | информационная служба Накануне.RU
14:55 Екб


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В Кремле сообщили о наличии у Путина "впечатляющего" плана по развитию страны
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