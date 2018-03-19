В Кремле сообщили о наличии у Путина "впечатляющего" плана по развитию страны

У президента России Владимира Путина есть понятный и последовательный план по развитию России, заявили в Кремле.

Как уточнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, этот план уже рамочно оформляется соответствующими поручениями.

"У президента есть абсолютно стройный, понятный, последовательный и впечатляющий план по развитию страны, о чем он и говорил в своем послании Федеральному собранию. Вы знаете, что это план, скажем так, рамочно начал оформляться с выпуском перечня поручений президента, на основе которых уже в том или ином виде будет подготовлена такая дорожная карта," - сказал Песков.

"Конечно, наличие такого плана демонстрирует полную концентрацию президента на внутрироссийских делах, на том, чтобы Россия развивалась на основе имеющегося потенциала, на основе новых возможностей, которые предстоит и которые возможно с точки зрения президента открыть", - цитирует пресс-секретаря РИА Новости.

Как сообщало Накануне.RU, Кремль опубликовал перечень поручений президента по реализации послания.

Для реализации поручений послания президента Федеральному собранию необходима сумма, эквивалентная 1,5% ВВП,заявил ранее помощник главы государства Андрей Белоусов.