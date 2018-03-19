На трассе Тюмень – Ханты-Мансийск разбились четыре человека

Смертельная авария произошла в Нефтеюганском районе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной полиции.

Около 12.00 на 646 км трассы Тюмень – Ханты-Мансийск столкнулись "Мицубиши Фусо Кантер", "УАЗ" и "МАН". Водитель и трое пассажиров "УАЗа" умерли от полученных травм.

Полицейские выясняют подробности случившегося.