В отношении бывшего замдиректора ФСИН России возбуждено еще одно уголовное дело

В отношении экс-замдиректора ФСИН России Олега Коршунова возбуждено еще одно уголовное дело по факту хищения 140 млн бюджетных рублей, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника агентства, дело было возбуждено 14 марта 2018 года по статье "мошенничество". "По данным следствия, Коршунов вступил в преступный сговор с предпринимателем Арутюняном, в результате которого были похищены денежные средства из федерального бюджета в сумме 140 млн рублей, которые были выделены на закупку обувной продукции для сотрудников уголовно-исполнительной системы", - сказал он.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, Коршунова обвиняют в совершении двух эпизодов растраты в особо крупном размере с использованием служебного положения. Как полагает следствие, в результате действий обвиняемого и его соучастников ФСИН России был причинен ущерб на общую сумму более 160 млн руб.

Олег Коршунов был задержан и арестован судом до 13 ноября.