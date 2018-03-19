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Итоги выборов-2018: "внешнее" сплочение на фоне "внутреннего" недовольства Эксперты полагают, что финалист президентской гонки был известен по прогнозам социологов заранее, вопрос был в том, как распределятся места во втором эшелоне и насколько высокой будет явка. Собчак потеряла часть голосов из-за своего заявления о создании партии. Жириновский – удержал привычное количество проголосовавших, а вот Грудинин получил поддержку от россиян в два раза большую, чем электоральный ветеран Владимир Вольфович.
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16.03.2018
от издателя  |  комментариев: 3


ЛДПР уже не будет прежней "ЛДПР – это партия ярко выраженного вождистского, лидерского типа. Поэтому понятное дело, что перспективы партии во многом завязаны на перспективах ее лидера. Для Жириновского это, естественно, последнее участие в кампании, скорее всего, даже в парламентской кампании 2021 года он не будет принимать участия..."
19.03.2018
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Явка выше на 10%. В Прикамье подвели предварительные итоги президентских выборов
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выборы президента-2018, голосование (2018) | Фото: Накануне.RU

Избирательная комиссия Пермского края подвел предварительные итоги выборов президента РФ. По результатам обработки 100% протоколов, средняя явка составила 66,51%, что превышает явку на аналогичных выборах в 2012 году более чем на 10%, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого избиркома.

Лидером голосования стал действующий президент РФ Владимир Путин. Его поддержали 75,35% избирателей. На втором месте – выдвинутый КПРФ Павел Грудинин с результатом в 10,55%. Третье – у председателя ЛДПР Владимира Жириновского: он получил поддержку 6,84% голосовавших. Четвертое место – у кандидата от "Гражданской платформы" Ксении Собчак: за нее проголосовали 2,2%. На пятом месте – Григорий Явлинский, набравший 1,28%, на шестом месте – Борис Титов с результатом 0,90%, на седьмом месте – Максим Сурайкин. Его поддержали 0,77% избирателей. Восьмое место у Сергея Бабурина с результатом 0,73%.

Голосование на всех 1844 избирательных участках Прикамья проходило с 8.00 до 20.00 в штатном режиме. Процесс голосования и подсчета голосов с самых крупных 869 участков в Прикамье можно было открыто наблюдать онлайн. С 20.00 просмотр онлайн был доступен во всех 55 территориальных комиссиях, где шел прием итоговых протоколов УИК и подведение итогов выборов по территориям.

Помимо видеонаблюдения, в день голосования в комиссиях работало более 4 тыс. наблюдателей от кандидатов и политических партий, на каждом УИК работали независимые общественные наблюдатели, более 200 пермских журналистов, а также международные наблюдатели из Аргентины и Монголии.

Подведение итогов голосования по выборам президента России на территории Пермского края пройдет на заседании Избирательной комиссии Пермского края 20 марта в 13.00.

Отметим, что в 2012 г. явка на выборы президента составила 55,11%

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19.03.2018 12:46 Мск | Пермь | Ксения Теплякова
14:46 Екб


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Явка выше на 10%. В Прикамье подвели предварительные итоги президентских выборов
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