"Придется сбрить". Максим Шевченко прокомментировал спор Дудя и Грудинина

Доверенное лицо кандидата от КПРФ Павла Грудинина Максим Шевченко предположил, что его кандидату все-таки придется сбрить усы.

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"Придется сбрить. Павел Николаевич человек слова, сомневаюсь, что будет отказывать", - заявил Шевченко на своем канале в Yotube.

При этом он отметил, что Павел Грудинин вполне может тут же отрастить новые усы.

Напомним, что в ходе интервью Павел Грудинин пообещал журналисту Юрию Дудю сбрить усы, если он получит менее 15% голосов избирателей на выборах президента 18 марта. После обработки 99% бюллетеней Грудинин получил второе место, за него проголосовало чуть менее 9 млн человек, что составляет 11,90%. Сегодня, 19 марта, журналист Дудь напомнил кандидату от КПРФ о споре, выложив на своей страничке в соцсети фотографию бритвы.