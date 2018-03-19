"Второй честный гаишник" Югры обвинил сотрудников ДПС в том, что они отпустили водителя, который управлял машиной "под кайфом"

Инспектор ГИБДД из Сургута Сергей Иванов, ранее жаловавшийся председателю СКР на преследование начальства, заявил, что сотрудники полиции якобы не стали привлекать к ответственности сургутянина, который управлял машиной в состоянии наркотического опьянения, передает корреспондент Накануне.RU.

"Просматривая группу в социальной сети, я прочел пост о том, что 15 марта на улице Мелик-Каримова Сургута "ВАЗ-2114" вылетел на "встречку" и врезался в сугроб. Автор видео говорит, что эта машина съехала с дороги перед его автомобилем. Он говорит, что водитель "четырнадцатой" находится под действием наркотиков", - говорит в своем обращении Иванов.

Он уточнил: ему на условиях анонимности стали рассказывать, что водителя машины якобы отпустили, материал из-за опьянения не составили, машину на штрафстоянку якобы не эвакуировали.

"Впоследствии информация о пьяном водителе подтвердилась. Действительно, административный материал по "опьяненному" водителю не оформлялся, машину не забрали. Считаю, что широкое внимание общественности позволит провести объективную проверку, в результате которого будет вынесено законное и справедливое решение. Я уже направил заявления в СК и МВД России", - резюмировал Иванов.

В пресс-службе окружной полиции Накануне.RU сообщили, что не знакомы с обращением и его сутью и пообещали прокомментировать ситуацию позднее.

Напомним, Иванов прославился тем, что публично обратился к председателю СКР Александру Бастрыкину. По мнению инспектора, после многочисленных докладов о царящей в ГИБДД коррупции на него начали давить: в частности, против него возбудили дело. В своим бедах Иванов винит замначальника городской инспекции Евгения Духовникова, который якобы инициировал уголовное преследование подчиненного. При это жалобы Иванова в окружное управление СКР якобы не дали никаких результатов. На федеральном уровне проверку инициировал Бастрыкин. Его окружные коллеги также начали изучать информацию, изложенную в обращении. 21 марта инспектор встретится с главой окружного управления СКР и представит ему доказательства своих слов.