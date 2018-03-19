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19.03.2018
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Итоги выборов-2018: "внешнее" сплочение на фоне "внутреннего" недовольства Эксперты полагают, что финалист президентской гонки был известен по прогнозам социологов заранее, вопрос был в том, как распределятся места во втором эшелоне и насколько высокой будет явка. Собчак потеряла часть голосов из-за своего заявления о создании партии. Жириновский – удержал привычное количество проголосовавших, а вот Грудинин получил поддержку от россиян в два раза большую, чем электоральный ветеран Владимир Вольфович.
18.03.2018
от издателя  |  комментариев: 3


Северная надбавка Путина В президентской гонке лишь один победитель с почти "чеченским показателем", но распределение вторых-третьих мест определяет электоральную поддержку партий в регионах. И здесь тревожные сигналы могут уловить как коммунисты, так и либерал-демократы.
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политика ;
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"Второй честный гаишник" Югры обвинил сотрудников ДПС в том, что они отпустили водителя, который управлял машиной "под кайфом"
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ГИБДД Сургут Сергей Иванов (2018) | Фото: youtube.com, Сергей Иванов

Инспектор ГИБДД из Сургута Сергей Иванов, ранее жаловавшийся председателю СКР на преследование начальства, заявил, что сотрудники полиции якобы не стали привлекать к ответственности сургутянина, который управлял машиной в состоянии наркотического опьянения, передает корреспондент Накануне.RU.

"Просматривая группу в социальной сети, я прочел пост о том, что 15 марта на улице Мелик-Каримова Сургута "ВАЗ-2114" вылетел на "встречку" и врезался в сугроб. Автор видео говорит, что эта машина съехала с дороги перед его автомобилем. Он говорит, что водитель "четырнадцатой" находится под действием наркотиков", - говорит в своем обращении Иванов.

Он уточнил: ему на условиях анонимности стали рассказывать, что водителя машины якобы отпустили, материал из-за опьянения не составили, машину на штрафстоянку якобы не эвакуировали.

"Впоследствии информация о пьяном водителе подтвердилась. Действительно, административный материал по "опьяненному" водителю не оформлялся, машину не забрали. Считаю, что широкое внимание общественности позволит провести объективную проверку, в результате которого будет вынесено законное и справедливое решение. Я уже направил заявления в СК и МВД России", - резюмировал Иванов.

В пресс-службе окружной полиции Накануне.RU сообщили, что не знакомы с обращением и его сутью и пообещали прокомментировать ситуацию позднее.

Напомним, Иванов прославился тем, что публично обратился к председателю СКР Александру Бастрыкину. По мнению инспектора, после многочисленных докладов о царящей в ГИБДД коррупции на него начали давить: в частности, против него возбудили дело. В своим бедах Иванов винит замначальника городской инспекции Евгения Духовникова, который якобы инициировал уголовное преследование подчиненного. При это жалобы Иванова в окружное управление СКР якобы не дали никаких результатов. На федеральном уровне проверку инициировал Бастрыкин. Его окружные коллеги также начали изучать информацию, изложенную в обращении. 21 марта инспектор встретится с главой окружного управления СКР и представит ему доказательства своих слов.

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19.03.2018 12:34 Мск | Сургут | Михаил Лукашкин
14:34 Екб


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"Второй честный гаишник" Югры обвинил сотрудников ДПС в том, что они отпустили водителя, который управлял машиной "под кайфом"
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