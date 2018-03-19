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ЛДПР уже не будет прежней "ЛДПР – это партия ярко выраженного вождистского, лидерского типа. Поэтому понятное дело, что перспективы партии во многом завязаны на перспективах ее лидера. Для Жириновского это, естественно, последнее участие в кампании, скорее всего, даже в парламентской кампании 2021 года он не будет принимать участие..."
19.03.2018
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Итоги выборов-2018: "внешнее" сплочение на фоне "внутреннего" недовольства Эксперты полагают, что финалист президентской гонки был известен по прогнозам социологов заранее, вопрос был в том, как распределятся места во втором эшелоне и насколько высокой будет явка. Собчак потеряла часть голосов из-за своего заявления о создании партии. Жириновский – удержал привычное количество проголосовавших, а вот Грудинин получил поддержку от россиян в два раза большую, чем электоральный ветеран Владимир Вольфович.
18.03.2018
от издателя  |  комментариев: 3


Северная надбавка Путина В президентской гонке лишь один победитель с почти "чеченским показателем", но распределение вторых-третьих мест определяет электоральную поддержку партий в регионах. И здесь тревожные сигналы могут уловить как коммунисты, так и либерал-демократы.
19.03.2018
политика ;
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В Тюменской области озвучили первые официальные предварительные итоги выборов президента России
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председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин (2018) | Фото: Накануне.RU

Председатель Избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин во время пресс-конференции озвучил первые официальные предварительные итоги выборов президента страны. Как передает корреспондент Накануне.RU, в регионе посчитаны голоса практически на всех 1131 участке кроме одного – на нем, как было заявлено ранее, из-за подозрения в фальсификациях результаты были полностью аннулированы.
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Итоговая явка в регионе составила 78,93%. По словам Халина, это "беспрецедентный для области результат", благодаря которому регион занял по этому показателю 12 место по России, обогнав даже некоторые национальные республики.

Безусловным лидером гонки стал Владимир Путин с результатом 79,75%, второе место занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин и собрал 8,22% голосов, за ним идет бесменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский с 7,63%. Процентный барьер преодолела Ксения Собчак, заняв четвертное место, взяв 1,39%. Аутсайдерами выборов в Тюменской области стали Явлинский, Титов, Бабурин и Сурайкин, которые могут похвастаться лишь от 0,57% до 0,5% голосов с разницей в районе статистической погрешности.

В 2012 г., напомним, на участки в Тюменской области пришли 79,12% избирателей. Владимир Путин тогда получил 73,1% голосов.

Как сообщало Накануне.RU, по последним данным ЦИК Владимир Путин по итогам обработки 99,84% протоколов побеждает на выборах президента РФ с рекордным результатом в 76,6% голосов. За него отдали свои голоса более 56,2 миллиона граждан.

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19.03.2018 12:28 Мск | Тюмень | Ростислав Журавлёв
14:28 Екб


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В Тюменской области озвучили первые официальные предварительные итоги выборов президента России
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