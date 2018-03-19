В Тюменской области озвучили первые официальные предварительные итоги выборов президента России

Председатель Избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин во время пресс-конференции озвучил первые официальные предварительные итоги выборов президента страны. Как передает корреспондент Накануне.RU, в регионе посчитаны голоса практически на всех 1131 участке кроме одного – на нем, как было заявлено ранее, из-за подозрения в фальсификациях результаты были полностью аннулированы.

Итоговая явка в регионе составила 78,93%. По словам Халина, это "беспрецедентный для области результат", благодаря которому регион занял по этому показателю 12 место по России, обогнав даже некоторые национальные республики.

Безусловным лидером гонки стал Владимир Путин с результатом 79,75%, второе место занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин и собрал 8,22% голосов, за ним идет бесменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский с 7,63%. Процентный барьер преодолела Ксения Собчак, заняв четвертное место, взяв 1,39%. Аутсайдерами выборов в Тюменской области стали Явлинский, Титов, Бабурин и Сурайкин, которые могут похвастаться лишь от 0,57% до 0,5% голосов с разницей в районе статистической погрешности.

В 2012 г., напомним, на участки в Тюменской области пришли 79,12% избирателей. Владимир Путин тогда получил 73,1% голосов.

Как сообщало Накануне.RU, по последним данным ЦИК Владимир Путин по итогам обработки 99,84% протоколов побеждает на выборах президента РФ с рекордным результатом в 76,6% голосов. За него отдали свои голоса более 56,2 миллиона граждан.