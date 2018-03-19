СМИ: Польша готовится выслать из страны российских дипломатов и ввести санкции

Польша может выслать из страны российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля". Об этом сообщает польская "Gazeta Prawna" со ссылкой на свои источники.

Польша также рассматривает возможность введения санкций против России, направленных против российской экономической деятельности и окружения президента Владимира Путина.

Обсуждение введения санкций продолжается с прошлой недели, но решение откладывали до получения результатов выборов в России. Накануне польский премьер Матеуш Моравецкий общался на эту тему с британским премьером Терезой Мэй. "Дело Скрипаля" также будет в центре переговоров Моравецкого и канцлера Германии Ангелы Меркель, которая 19 марта посещает Варшаву. Решение относительно санкций будет зависеть и от сегодняшней встречи

С точки зрения польского правительства, наилучшим сценарием являются совместные действия против России на уровне ЕС.

Как сообщало Накануне.RU, в связи с "делом Скрипаля" Великобритания первой решила выслать из страны 23 российских дипломата, работающих на разведку.