Кончаловский: Что за бред. Я не могу быть министром культуры

Доверенное лицо Владимира Путина как кандидата в президенты на прошедших выборах, режиссер Андрей Кончаловский назвал бредом слухи о рассмотрении его кандидатуры на пост министра культуры.

"Что за бред. Я не могут быть министром культуры", -сказал Кончаловский РИА новости.

Режиссер отметил, что нынешний глава ведомства Владимир Мединский делает реальные шаги для развития отрасли.

По мнению Кончаловского, министру в нашей стране четыре года нужно только, чтобы понять, в каком направлении двигаться. "Только сейчас может быть он соображать начинает, какие усилия, где нужно применять, что это за страна, как сложно здесь осуществлять проекты, как растянута цепь поручений. Думаю, сменяемость людей в 4 года бессмысленна", - добавил он.

Ранее Путин, лидирующий на выборах президента РФ, сообщил, что все изменения, касающиеся состава будущего правительства, будут объявлены после инаугурации.